Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler gelmeye başladı. Yalnızca asgari ücretli çalışanları değil emeklileri, memurları ve özel sektör çalışanlarını da etkileyen asgari ücret zammı hakkında alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Bu sene Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari Ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı merak ediliyor. 2023 yılının yaklaşması ile birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları da yaklaşıyor. Peki, Bu sene Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari Ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET MAAŞI 2023 ZAMMI TAHMİNİ NE KADAR OLACAK?

Şu an asgari ücret 5 bin 500 TL ise, yüzde 40'lık artışla 7 bin 700 TL seviyesinde olur. Yüzde 45 artışla 7 bin 975 TL olur. Yüzde 50'lik bir artış ile 8 bin 250 TL olur.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayakları yere basan ifadesi aslında tam bu hesaplamayı kapsamaktadır. Piyasada 9 bin 500-10 bin gibi rakamlar hayatın olağan akışına aykırı olduğu için Vedat Bilgin'in söylediği gibi enflasyonu tetikleyici bir ücret düzeyi olur.

O yüzden gerçekçi bir yaklaşımla ve piyasanın şu anda kabul etmiş olduğu rakamlarla asgari ücret 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında olacaktır. Fazlası enflasyona sebebiyet verir. Bu rakamlardan azı da ücretlileri enflasyon karşısında ezdirmiş olur. Ama tabi ki burada asıl tespit edilecek kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Bakan Bilgin, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimiyle ilgili soruya, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" yanıtını verdi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret için işverene ek destek, teşvik verilecek mi?" sorusuna ise "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" cevabını verdi.