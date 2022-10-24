Seçimlerin yaklaşmasıyla vatandaş ve siyasi partiler anket şirketlerin verilerini incelemeye başladı. Peki, bu Pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Hangi aday kaç oy alır? İşte konuya dair tüm detaylar…

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin anketlerde aldıkları oy oranları da Vatandaşlar tarafından daha fazla merak edilmeye başlandı. 2018 seçimlerini bilen anket şirketi olarak kamuoyunda öne çıkan ORC Araştırma ise son anketini İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdi. Sonuçlar dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETLER NE DİYOR?

Ankette en dikkat çeken sonuç Şişli'den çıktı. Şişli'de birinci olan CHP yüzde 34,1 alırken, ikinci sıradaki AK Parti yüzde 18,1 aldı. Daha önce Şişli'den belediye başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 15,2 ile sürpriz yaptı.

SEÇİME AYLAR KALA HANGİ PARTİ ÖNDE?

ORC Araştırma sahibi Mehmet Pösteki, anketlerinde çıkan genel sonucu da paylaştı. Buna göre birinci sıradaki parti AK Parti yüzde 33,2 alırken, AK Parti'yi sırasıyla yüzde 28,1 ile CHP ve 18,4 ile İYİ Parti takip etti. AK Parti ile CHP arasındaki fark 5,1 puan oldu.