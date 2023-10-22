Tek kelimeyle iğrençsin! Ölen Filistinlilerle böyle dalga geçti
- Güncelleme:
Sosyal Medya Haberleri
Günlerdir bombalanan Gazze'de her gün binlerce masum sivil yaşamını yitirirken, İsrailli bir kadın alnına ketçaptan kan yaparak ölen Filistinlilerle dalga geçti.
Hamas'ı bitirme adı altında İsrail'in kanlı saldırıları sürerken İsrailli bazı sosyal medya kullanıcılarının bombardıman altındaki Gazze ile dalga geçtikleri videolar ile gündeme geliyor.
HAYATINI KAYBEDEN KADINLARI CANLANDIRDI
Son olarak alnını kırmızıya boyayan bir kadın, savaşta bebeğini kaybeden kadınları canlandırdı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan İsrailli kadına tepki yağdı.
Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya