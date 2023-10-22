Günlerdir bombalanan Gazze'de her gün binlerce masum sivil yaşamını yitirirken, İsrailli bir kadın alnına ketçaptan kan yaparak ölen Filistinlilerle dalga geçti.

Tek kelimeyle iğrençsin! Ölen Filistinlilerle böyle dalga geçti

Hamas'ı bitirme adı altında İsrail'in kanlı saldırıları sürerken İsrailli bazı sosyal medya kullanıcılarının bombardıman altındaki Gazze ile dalga geçtikleri videolar ile gündeme geliyor.

HAYATINI KAYBEDEN KADINLARI CANLANDIRDI

Son olarak alnını kırmızıya boyayan bir kadın, savaşta bebeğini kaybeden kadınları canlandırdı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan İsrailli kadına tepki yağdı.