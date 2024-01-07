Bu ilçede otobüsler sıcacık ortamda bekleniyor

Otobüs durakları jeotermal kaynak su ile ısıtılmaya başlandı

AFYONKARAHİSAR - Termal su kaynakları ile ünlü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde turizmle birlikte konut ve sera ısıtmasından kullanılan su şimdide ilçedeki otobüs duraklarında kullanılmaya başlandı.

Sandıklı İlçesinde jeotermal su ile ısınan otobüs durakları faaliyete geçti. Sandıklı ilçe merkezinin durak noktalarına ve Hüdai Kaplıcalarında jeotermal su ile ısınan otobüs durakları faaliyete geçti. Dört tarafı kapalı şekilde ve içersin de kalorifer peteği bulunan otobüs durakları kış aylarında Hüdai Kaplıcalarında çıkan ve ilçede konutlar ile seraları ısıtan jeotermal su ile ısınması sağlanıyor. İçerisinde ki kalorifer peteğine verilen Jeotermal su sayesinde duraklar ısıtılıyor. Bu duraklar sayesinde vatandaşların kış günlerinde sıcak bir ortamda otobüs beklemesi amaçlanıyor. Belediye tarafından yaptırılan durakların oturaklarının yanı sıra ısınmasını sağlayacak petekler yerleştirildi. Yine engelliler için durakların girişinde engelli rampası da yapıldı.

İlçe halkından Mehmet Dikici üşümeden otobüs beklediklerini ifade ederek, "İyi olmuş tabi ki de kar yağdığında soğuk olduğunda vatandaş otobüs beklerken içeri girer sıcacık oturur. Allah razı olsun. Sıcacık bir şekilde otobüsleri bekler" dedi.