Bu hafta Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını bu hafta yeni bölümü var mı, yok mu? Dizinin yeni bölümü olacak mı, fragman neden yayınlanmadı?
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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı halen çıkmadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu hafta Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını bu hafta yeni bölümü var mı, yok mu? Dizinin yeni bölümü olacak mı, fragman neden yayınlanmadı? merak etti. Peki, Yalı Çapkını bu hafta olmayacak mı? Yalı Çapkını neden fragmanı çıkmadı? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını bu hafta yeni bölümü var mı, yok mu? Dizinin yeni bölümü olacak mı, fragman neden yayınlanmadı?
Yalı Çapkını normalde her hafta Cuma günleri yayınlanıyor ve diziden hemen sonra fragman çıkıyordu. Fakat 10. bölüm fragmanı halen yayınlanmadığı için izleyiciler dizinin bu hafta olmayacağını düşündü. Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizinin fragmanı yakında yayınlanacak.
Twitter paylaşımı:
"Fragmanı biz de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Çok az kaldı!"
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer