Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı halen çıkmadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu hafta Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını bu hafta yeni bölümü var mı, yok mu? Dizinin yeni bölümü olacak mı, fragman neden yayınlanmadı? merak etti. Peki, Yalı Çapkını bu hafta olmayacak mı? Yalı Çapkını neden fragmanı çıkmadı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını ödül kazandı mı, ne ödülü aldı? Yalı Çapkını dizisi hangi dalda ödüller kazandı?

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını bu hafta yeni bölümü var mı, yok mu? Dizinin yeni bölümü olacak mı, fragman neden yayınlanmadı?

BU HAFTA YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?

Yalı Çapkını normalde her hafta Cuma günleri yayınlanıyor ve diziden hemen sonra fragman çıkıyordu. Fakat 10. bölüm fragmanı halen yayınlanmadığı için izleyiciler dizinin bu hafta olmayacağını düşündü. Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizinin fragmanı yakında yayınlanacak.

Twitter paylaşımı:

"Fragmanı biz de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Çok az kaldı!"

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer