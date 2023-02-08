Bu hafta Yalı Çapkını var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat Yalı Çapkını bu Cuma günü var mı, yok mu? Yalı Çapkını ara mı verecek, yeni bölüm ne zaman?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir yardım da dizi sektöründen geldi. Star TV'nin beğenilen dizisi Yalı Çapkını başta olmak üzere kanalın birçok dizi oyuncuları AFAD için yardım toplayacak. Peki, Bu hafta Yalı Çapkını var mı, yok mu, neden yok? Yalı Çapkını bu Cuma günü var mı, yok mu? Yalı Çapkını ara mı verecek, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Bu hafta Yalı Çapkını var mı, yok mu, neden yok? Yalı Çapkını bu Cuma günü var mı, yok mu? Yalı Çapkını ara mı verecek, yeni bölüm ne zaman? Ayrıntılar sizlerle...

BU HAFTA DİZİLER YOK MU?

Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu için ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım çalışmaları başladı. Televizyonlarda ise bu hafta diziler ekrana gelmeyecek. Bu hafta deprem ile ilgili son gelişmeler ekranlarda olacak. Dizilerin haftaya yayınlanması bekleniyor. Ek olarak bazı diziler ilerleyen günlerde deprem yardım kampanyası özel programı yapacak.

BU HAFTA YALI ÇAPKINI YOK MU, NEDEN YOK?

Star TV'nin tüm dizileri bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. Deprem nedeniyle diziler bu hafta yayınlanmayacak. Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre, Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacak. Programın yakın zamanda yapılması bekleniyor. Bundan dolayı Yalı Çapkını bu hafta Cuma günü yayınlanmayacak. Dizinin haftaya veya diğer hafta yayınlanması bekleniyor.

STAR TV bu hafta tüm dizilerini yayınlamayacak. Cumartesiye kadar NTV ile ortak yayın yapacaklar.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.