Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını geçen hafta Cuma günü yayınlanmamıştı. Bunun ardından diziden yapılan açıklamaya göre Yalı Çapkını yarın yani 16 Mayıs yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Vatandaşlar, Bu hafta Yalı Çapkını 2 bölüm mü olacak? Yalı Çapkını yeni bölümü hem 16 Mayıs Salı hem de 19 Mayıs Cuma günü mü yayınlanacak? merak ediyor. İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Yalı Çapkını 2 bölüm mü olacak? Yalı Çapkını yeni bölümü hem 16 Mayıs Salı hem de 19 Mayıs Cuma günü mü yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜ 16 MAYIS SALI GÜNÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisinin hayranlarına güzel haber geldi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Yalı Çapkını'nın yarın akşam yeni bölümüyle ekrana geleceğinin müjdesi verildi.

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanabileceği söylendi. Hesaptan yapılan ankette "Yarın yeni bölüm yayınlansın diyenler?" ifadelerine yer verildi. Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi.

YALI ÇAPKINI BU HAFTA 2 BÖLÜM BİRDEN Mİ YAYINLANACAK?

Dizinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 32. bölüm yarın akşam yani 16 Mayıs Salı, 33. bölüm ise Cuma günü ekranlara gelecek.

Twitter paylaşımı şöyle:

"#YalıÇapkını 32.bölüm 3. tanıtımı!@startv

"Seyran'a bir şey olursa ben yaşayamam..."

32. bölüm yarın akşam 20.00'de, 33. bölüm cuma 20.0'de@startv 'de!

#YalıÇapkını bir @OGMPictures yapımıdır."

Buna göre dizinin bu hafta 2 bölümü birden yayınlanacak.

Yalı Çapkını 32. bölüm yayın tarihi : 16 Mayıs Salı 2023

Yalı Çapkını 33. bölüm yayın tarihi : 19 Mayıs Cuma 2023

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.