Bu hafta vizyona giren filmler! Vizyona girecek filmler - 15 Nisan 2022

Vizyona giren filmler 2022 merak ediliyor. Hafta sonu öncesi sinemaseverler tek başlarına veya arkadaşlarıyla, aileleriyle izlemek üzere sinema salonlarından en yeni filmler için bilet almaya başladılar. Bu hafta vizyona giren filmler belli oldu. Vizyona girecek filmler henüz vizyona girmeden önce sinemaseverler tarafından bu hafta vizyona girecek filmler 2022 araştırması ile merak ediliyor. Peki, bu hafta vizyona giren yerli, yabancı, Türk filmleri nelerdir? Vizyona giren Türk filmleri ve vizyon giren yeni filmler, vizyona girecek korku filmleri, vizyona girecek animasyon filmleri haberimizde...

VİZYONA GİRECEK FİLMLER 2022 - 15 NİSAN

Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları

Konusu: Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları'nda Karanlık büyücü Gellert Grindelwald, büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçmiştir. Bunu öğrenen Profesör Albus Dumbledore, önce onu tek başına durdurmaya çalışır.

Çağrı

Konusu: Çağrı, İslam'ın doğuş hikayesini konu ediyor.

7 - Yedi

Konusu: Filmde, 7 farklı karakterin birbiriyle iç içe geçen hikayeleri konu ediliyor.



Çıngırak



Konusu: Çıngırak, yasa dışı yollarla çocuk evlat edinen bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.

Zalo

Konusu: Zalo, yaşanan bir olay nedeniyle yıllardır görüşmediği ikizi ile yeniden bir araya gelen Zalo Ağa'nın hikayesini konu ediyor.

Azaim: Cin Mezarlığı

Konusu: Azaim, cinlerle iletişime geçen bir köy ahalisinin yaşadıklarına odaklanıyor.

Troll: Kuyruklu Macera

Konusu: Troll: Kuyruklu Macera, babasını ve krallığı kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber tehlikeli bir maceraya atılan Trim'in hikayesini konu ediyor.

Stardust

Konusu: Stardust, 2016 yılında yaşamını yitiren, müzik tarihinin en büyük ikonlarından biri olan efsanevi müzisyen David Bowie'nin hayat hikayesini konu ediyor.

Lanetli Tapınak

Konusu: Lanetli Tapınak, Mısır tanrısı ile iletişim kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.