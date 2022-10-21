Bu hafta vizyona girecek filmler! (21 Ekim 2022)

Simama severler 21 Ekim Cuma günü vizyona girecek yeni filmler ile buluşacak. İşte sizleri beyazperde ekranlarına kilitleyecek vizyona yeni girecek filimler ve konuları...

Bu hafta Beyazperdede üçü yerli, ikisi yabancı toplam 5 yeni filim vizyona girecek. İşte merakla beklenen o filmler ve konuları…

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER!

Black Adam

İyi Şanslar Leo Grande

Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey

Utanç

Bandırma Füze Kulübü

"Bandırma Füze Kulübü"

Filmin yapımcılığını Mustafa Uslu'nun, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlenmektedir.

Filmin başrol oyuncuları:

Alina Boz

Deniz Can Aktaş

Erkan Kolçak Köstendil

Filmin yapımında, 60 yılı aşkın bir süre önce, tüm dünyada uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli genç ve arkadaşlarının Bandırma'da, Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu ediniyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşımaktadır.

"Black Adam"

Dwayne Johnson, Sarah Shahi ve Pierce Brosnan'ın başrollerinde oynadığı "Black Adam" bilim kurgu ve aksiyonkonulu filim simama sevenlerinilgisini çekmeye hedeflemektedir. Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 5000 yıllık tutsaklığın ardından zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black Adam'ın hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

"İyi Şanslar Leo Grande"

Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson ile Daryl McCormack'ın başrollerini paylaştığı "İyi Şanslar Leo Grand'e", 55 yaşında dul bir kadın olan Nancy Stokes'un hikâyesini beyazperdeye taşımaktadır. Filmin yönetmenliğini Sophie Hyde üstlenirken senaryosunu ise Katy Brand kaleme aldı.

"Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey"

H. Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır'ın yönettiği animasyon film "Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey", Gökbey ile bir araya gelen Aslan'ın, Kapadokya'da başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden serüvenini işlemektedir.

"Utanç"

Kayhan Başoğlu'nun yönettiği, Ceyhun Mengiroğlu, Yağmur Akdağ ve Övül Özbay'ın başrollerinde yer aldığı "Utanç", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacaktır.