Bu hafta Ümraniyespor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 29. hafta HangiKredi Ümraniyespor'un maçı neden yok, bay mı geçti? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 29. haftası devam ederken, Ümraniyespor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Ümraniyespor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Ümraniyespor maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 29. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Ümraniyespor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Ümraniyespor'un maçı yok. Ümraniyespor TFF fikstürüne göre 29. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

ÜMRANİYESPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 19 yapılmasından sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 9 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Ümraniyespor'un 29. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 19 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.