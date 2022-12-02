Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 4 Aralık 2022 Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? Teşkilat yeni bölüm bu Pazar mı haftaya mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bu hafta yayın akışında görünmedi. Bunun ardından izleyiciler, Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 4 Aralık Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm haftaya mı? merak etti. Peki, Teşkilat dizisi yeni bölüm bu Pazar yok mu? Teşkilat yerine maç mı yayınlanacak? Teşkilat yeni bölüm Dünya Kupası maçı nedeniyle mi yok? İşte detaylar...

Teşkilat yeni bölümü ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölüm 4 Aralık mı 11 Aralık mı?

Teşkilat bu Pazar günü yayınlanmayacak mı? Teşkilat haftaya Pazar mı olacak? Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 4 Aralık Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm bu Pazar mı haftaya mı?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi normalde her hafta Pazar günü ekranlara geliyor. Fakat 4 Aralık Pazar günü Teşkilat dizisi yerine Dünya Kupası son 16 turu maçlarından "Fransa-Polonya" ve "İngiltere-Senegal" maçları olacak. Dünya Kupası 2022 maçlarından dolayı bu hafta Pazar günü Teşkilat yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 11 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek .

TRT 1'in 4 Aralık Pazar yayın akışı şu şekilde:

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"

20:00 - 3'te3

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"

00:00 - Türk Sineması "Anadolu Kartalları"

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM HAFTAYA MI OLACAK?

Dizinin yeni bölümü 11 Aralık Pazar günü yayınlanacak. Bu Pazar Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi yayın akışında yer almadı.

Twitter paylaşımı:

""Beni öldürmek için çok uğraştın, yaşamın şimdi benim elimde!"

57. Bölüm Fragmanı

#Teşkilat yeni bölümüyle 11 Aralık Pazar 20.00'de @trt1 'de!"

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER? (YENİ KADRO 2022-2023)

Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban

Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık : Sermet

Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp : Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer : Korkut

Levent Can : David Hartley

Yunus Narin : Francis Hoffmanner