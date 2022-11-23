TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bu hafta yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 27 Kasım Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm haftaya mı? merak etti. Peki, Teşkilat dizisi yeni bölüm bu Pazar yok mu? Teşkilat yerine maç mı yayınlanacak? Teşkilat yeni bölüm Dünya Kupası maçı nedeniyle mi yok? İşte detaylar...

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Teşkilat bu Pazar günü yayınlanmayak mı? Teşkilat haftaya Pazar mı olacak? Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 27 Kasım Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm bu Pazar mı haftaya mı?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi normalde her hafta Pazar günü ekranlara geliyor. Fakat 27 Kasım Pazar günü Teşkilat dizisi yerine Dünya Kupası maçlarından "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları olacak. Dünya Kupası 2022 maçlarından dolayı bu hafta Pazar günü Teşkilat yayınlanmayacak.

TRT 1'in 27 Kasım Pazar yayın akışı şu şekilde:

16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"

18:00 - Ana Haber

19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

21:00 - Kupa Saati

22:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"

00:00 - Türk Sineması "Kovan"

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM HAFTAYA MI OLACAK?

Dizinin yeni bölümünün diğer hafta Pazar günü yayınlanması bekleniyor. Bu Pazar Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi yayın akışında yer almadı.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER? (YENİ KADRO 2022-2023)

Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban

Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık : Sermet

Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp : Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer : Korkut

Levent Can : David Hartley

Yunus Narin : Francis Hoffmanner