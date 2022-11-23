Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 27 Kasım Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm bu Pazar mı haftaya mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bu hafta yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 27 Kasım Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm haftaya mı? merak etti. Peki, Teşkilat dizisi yeni bölüm bu Pazar yok mu? Teşkilat yerine maç mı yayınlanacak? Teşkilat yeni bölüm Dünya Kupası maçı nedeniyle mi yok? İşte detaylar...
Teşkilat bu Pazar günü yayınlanmayak mı? Teşkilat haftaya Pazar mı olacak? Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 27 Kasım Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm bu Pazar mı haftaya mı?
Teşkilat dizisi normalde her hafta Pazar günü ekranlara geliyor. Fakat 27 Kasım Pazar günü Teşkilat dizisi yerine Dünya Kupası maçlarından "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları olacak. Dünya Kupası 2022 maçlarından dolayı bu hafta Pazar günü Teşkilat yayınlanmayacak.
TRT 1'in 27 Kasım Pazar yayın akışı şu şekilde:
- 16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"
- 18:00 - Ana Haber
- 19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"
- 21:00 - Kupa Saati
- 22:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"
- 00:00 - Türk Sineması "Kovan"
Dizinin yeni bölümünün diğer hafta Pazar günü yayınlanması bekleniyor. Bu Pazar Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi yayın akışında yer almadı.
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban
Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli
Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy
Atılay Uluışık : Sermet
Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar
Turgut Tunçalp : Halit Gür
Murat Yıldırım : Ömer Atmaca
Yunus Emre Yıldırımer : Korkut
Levent Can : David Hartley
Yunus Narin : Francis Hoffmanner