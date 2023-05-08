Bu hafta Teke Tek konukları kimler? 8 Mayıs 2023 Fatih Altaylı ile Teke Tek bu haftanın konukları kimlerdir?

Habertürk'ün sevilen programları arasında gelen Teke Tek'e bu hafta kim konuk olacak merak edildi. Peki, Teke Tek konukları kimlerdir? 8 Mayıs 2023 Teke Tek bu haftanın konuğu kimdir? İşte detaylar...

Bu hafta Teke Tek konukları kimlerdir merak ediliyor. 8 Mayıs 2023 Teke Tek bu haftanın konuğu kimdir? Teke Tek bu haftanın konuk isimleri kimler? İşte ayrıntılar...

TEKE TEK NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Teke Tek programı hafta içi Pazartesi günü saat 22:30 'da Habertürk'te ekranlara geliyor.

TEKE TEK BU HAFTAKİ KONUKLAR KİMLER?

Teke Tek'in bu haftaki konukları Mehmet Aslantuğ ve Tamer Saka olacaktır.

Fatih Altaylı'nın paylaşığı twitter:

"Bu gece Teke Tek konuklarımönce İşçi Partisi milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve gelecekte adını çok sık duyacağınız Tamer Saka. Teke Tek 22:30 da Habertürk'te."