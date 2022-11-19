Süper Lig maçları bu hafta oynanmadı. Normalde hafta sonları oynanan Süper Lig maçları bu hafta sonu oynanmadı. Bunun ardından futbol severler, Bu hafta Süper Lig maçları yok mu, neden yok? Kasım-Aralık ayında Süper Lig maçı olmayacak mı? Lig maçları ne zaman başlayacak? merak etti. İşte ayrıntılar...

Bu hafta lig maçı yok mu? Bu hafta sonu lig maçı neden yok? Lig maçları araya mı girdi? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Bilgiler sizlerle...

2022-2023 BU HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI YOK MU?

20 Kasım 2022 tarihinde Dünya Kupası maçları başlayacağı için bu hafta Süper Lig maçları olmadı. Dünya genelinde FIFA 2022 Dünya Kupası maçları başladığı için yaklaşık 1 ay boyunca lig maçları oynanmayacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya Kupası maçları sona erdikten sonra lig maçları da başlamış olacak.

Süper Lig'de 15. hafta maçları 23-24-25 Aralık tarihinde başlayacak.