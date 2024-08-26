Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?
Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var ve ertelenen maçlar ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Bu hafta Avrupa kupalarında play-off turunda mücadele eden temsilcilerimizin maçları ertelendi. Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta hangi maçlar oynanacak? sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman?
Bu hafta fikstürü ertelenen maçların ne zaman oynanacağı spoerseverler tarafından gündeme geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen maçlar için yeni programı da kamuoyuyla paylaştı. Trabzonspor-Kayserispor maçı neden ertelendi? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?
BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
31 Ağustos Cumartesi:
- Konyaspor-Kayserispor
- Adana Demirspor-Galatasaray
- Ç.Rizespor-Kasımpaşa
- Göztepe-Bodrumspor
1 Eylül Pazar
- Eyüpspor- Trabzonspor
- Başakşehir-Antalyaspor
- Beşiktaş-Sivasspor
- Hatayspor-Samsunspor
TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu.