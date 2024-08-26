Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Bu hafta fikstürü ertelenen maçların ne zaman oynanacağı spoerseverler tarafından gündeme geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen maçlar için yeni programı da kamuoyuyla paylaştı. Trabzonspor-Kayserispor maçı neden ertelendi? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?

BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

31 Ağustos Cumartesi:

Konyaspor-Kayserispor

Adana Demirspor-Galatasaray

Ç.Rizespor-Kasımpaşa

Göztepe-Bodrumspor

1 Eylül Pazar

Eyüpspor- Trabzonspor

Başakşehir-Antalyaspor

Beşiktaş-Sivasspor

Hatayspor-Samsunspor

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu.