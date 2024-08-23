Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman?

3. hafta fikstürü ertelenen maçların ne zaman oynanacağı gündeme geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen maçlar için yeni programı da kamuoyuyla paylaştı. Galatasaray-Gaziantep maçı neden ertelendi? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.

BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Federasyonun açıklamasında, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK maçının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinde oynanacağı, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK karşılaşmalarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Nihai programın daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Diğer yandan, Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçirecek olması nedeniyle siyah-beyazlı ekip için herhangi bir erteleme söz konusu değil.