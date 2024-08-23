Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman?
Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var ve ertelenen maçlar ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 3. hafta fikstürü önceden açıklanmıştı, ancak Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin maçları ertelendi. Yeni sezonun ikinci haftası geride kalırken, Beşiktaş ve Galatasaray yollarına kayıpsız devam etti. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanından beraberlikle döndü. 3. hafta ise birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak. 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman?
3. hafta fikstürü ertelenen maçların ne zaman oynanacağı gündeme geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen maçlar için yeni programı da kamuoyuyla paylaştı. Galatasaray-Gaziantep maçı neden ertelendi? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.
BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Federasyonun açıklamasında, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK maçının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinde oynanacağı, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK karşılaşmalarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Nihai programın daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Diğer yandan, Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçirecek olması nedeniyle siyah-beyazlı ekip için herhangi bir erteleme söz konusu değil.