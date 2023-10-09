Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yağmur yağacak mı? 9- 15 Ekim 2023 Hava durumu tahminleri!
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Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve yağmur yağacak mı soruları araştırılırken hava durumu tahminleri merak ediliyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve hangi illerde yağmur yağacağı gündeme geliyor. 9- 15 Ekim 2023 Hava durumu tahminleri! gündeme geliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 9- 15 Ekim 2023 Hava durumu tahminleri!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ordu, Giresun ve Trabzon'un da bulunduğu 14 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde sağanak ve kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 kenti sarı kodla uyardı. Buna göre Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Van, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak, Bitlis ve Hakkari sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri sarı kodla uyarıldı. Bu iller: Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Van, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 8, 2023
???(9 - 15 Ekim 2023)
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarın (Pazartesi) kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/V3un2LN2eg