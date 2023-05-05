Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 5 - 11 Mayıs 2023 hava durumu tahmini!

Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu hafta yağmur yağacak mı ve yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 5 - 11 Mayıs 2023 hava durumu tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ardından, bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 5 - 11 Mayıs 2023 hava durumu tahmini! Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.