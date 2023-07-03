Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurt genelinde yağmur yağmayacak. Detaylı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasına tıklayınız.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından güncel hava durumunu yayınlamıştır. Buna göre, hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 2, 2023
(3 - 9 Temmuz 2023)
Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/d6WRHyw3qQ