Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve hava durumu tahminleri merak ediliyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri! gündeme geliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri!

Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri! vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve hava durumu tahminleri merak ediliyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri! gündeme geliyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurt genelinde yağmur yağmayacak. Detaylı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasına tıklayınız.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından güncel hava durumunu yayınlamıştır. Buna göre, hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

3 - 9 Temmuz 2023 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ