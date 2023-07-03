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Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri!

Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri!

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Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve hava durumu tahminleri merak ediliyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri! gündeme geliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? 3 - 9 Temmuz 2023 Hava durumu tahminleri!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurt genelinde yağmur yağmayacak. Detaylı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasına tıklayınız.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından güncel hava durumunu yayınlamıştır. Buna göre, hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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