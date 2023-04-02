Hafta sonu plan yapmakta olan birçok kişi tarafından hava durumu merak ediliyor bu nedenle Bu hafta sonu yağmur var mı? Sık sık araştırılıyor. 1 - 2 Mart hava durumu nasıl olacak? Sorusunu merak edenler meteoroloji hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Bu hafta sonu hava güneşli mi, yağmurlu mu?

Bu hafta sonu yağmur var mı? Sorusu, 1 - 2 Mart tarihleri arasında hava durumunun nasıl olacağını merak eden kişiler tarafından araştırılmakta. Meteorolojinin tahminlerini merak edenler Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorularına internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Bu hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Bu hafta sonu hava güneşli mi, yağmurlu mu?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Aşağıda yer almakta olan kısımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak sağlanan 1 - 2 Mart hava durumu verileri yer almaktadır. Buna göre 1 - 2 Mart tarihleri arasında hava durumunda ülkemizin yağmur ağırlıklı bir şekilde geçireceğini söylemek mümkün. 1 - 2 Mart tarihleri hava durumu tahminleri ise şu şekilde.