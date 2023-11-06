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Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 6-10 Kasım 2023 Hava durumu tahminleri! Yağmur var mı?

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BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Sinop ve Kastamonu'da yaşanacak kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

YAĞMUR NERELERDE YAĞACAK?

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda Kastamonu ve Sinop arasında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde saate 50-70 kilometre fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Vatandaşların aynı gün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi. Öte yandan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemilerin, kentin doğal limanında demirleyerek beklemeye başladı gözlemlendi.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Aydın Söke ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından AFAD Başkanı Okay Memiş, vatandaşları AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara uymalarını istedi. AFAD Başkanı Memiş, yapılan ikazlara uymayan vatandaşların can kaybına neden olabileceğini belirtti.

6-10 KASIM 2023 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ