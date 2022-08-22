Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde etkisini gösteren yoğun yağmur yağışı ile birlikte vatandaşlar hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorusunu merak etmeye başladı. Peki bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 27-28 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sağanak yağmur yağışı, yurt genelinde birçok şehirde etkili oldu. Birçok şehir içi ve şehirlerarası ulaşım seferi iptal edildi veya ertelendi. Hayatı durma noktasına getiren yağmur yağışı bu hafta sonu etkisini gösterecek mi? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 27-28 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun yağmur yağışının bu hafta sonu etkisini gösterip göstermeyeceği birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Hafta sonu için henüz Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından bir bilgi sağlanamamasına rağmen hafta içerisinde ülke genelinde yağmur bekleniyor. Meteoroloji genel müdürlüğü (MGM) tarafından henüz hafta sonu için bir tahmin bulunmuyor fakat yurtdışı kaynaklarında yer alan tahminler aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



ANKARA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?