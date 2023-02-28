Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) anlık hava durumu tahmini veriler, anlık hava durumu değerleri! İstanbul, Ankara ve İzmir için anlık hava durumu bilgileri! İstanbul'da hava güneşli mi? İstanbul hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava güneşli mi, yağmurlu mu, karlı mı? Ankara hava durumu nasıl? İzmir'de hava nasıl? İzmir hava durumu!

Bu hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları artarken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI İSTANBUL?

İstanbul şehrinde 28 Şubat 2023 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor.

01 Mart 2023 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin edilmekte.

02 Mart 2023 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek.

03 Mart 2023 Cuma günü için havanın Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak.

04 Mart 2023 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 28 Şubat 2023 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor.

01 Mart 2023 Çarşamba günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte.

02 Mart 2023 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

03 Mart 2023 Cuma günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak.

04 Mart 2023 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 28 Şubat 2023 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor.

01 Mart 2023 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte.

02 Mart 2023 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek.

03 Mart 2023 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 19 dereceyi bulacak.

04 Mart 2023 Cumartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.