Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu hafta yağmur yağacak mı ve yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 1 - 7 Şubat 2023 hava durumu tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ardından, bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 1 - 7 Şubat 2023 hava durumu tahmini! Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den haftalık hava tahmin (1 - 7 Şubat 2023) raporunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz altındaseyredeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara bölgesine ilişkin uyarı geldi. Yağışların Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.