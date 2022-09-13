Bu hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu!

Hafta sonu planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor ve bu hafta sonu yağmur var mı? 15 günlük hava durumu nasıl? Hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. İstanbul'daki 5 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya yağmurlu bir havayla başlayan ve Lodos ile sarsılan vatandaşlar, hafta sonu hava durumunu merak ediyor.

Bu hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları artarken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Haftaya yağışlı ve rüzgarlı başlamıştık bu nedenle vatandaşlar hafta sonu planları için hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. MGM'nin tahminlerine göre hafta sonu genel olarak yağmur beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu grafiği şöyle;