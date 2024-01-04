Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 6 – 7 Ocak hava durumu tahmini!

Bu hafta sonu yağmur var mı? Araştırmaları, düşmekte olan sıcaklıklar nedeniyle gündeme geliyor ve araştırılıyor. Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar tarafından havanın durumu araştırılmaktadır. Arama motorlarında meteoroloji hava tahmini sorgulatılıyor. Yapılan tahminlere göre hafta sonu havalar nasıl olacak? Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 6 – 7 Ocak hava durumu tahmini!

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 - 10 Ocak 2024 tarihleri için yapılan tahminler doğrultusunda;

Salı gününden itibaren, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla karşılaşmayı bekleyebiliriz. Bu soğuma etkisi özellikle kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı bölgelerinde belirgin olacak.