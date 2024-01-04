Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 6 – 7 Ocak hava durumu tahmini!
Bu hafta sonu yağmur yağacak mı araştırmaları, hafta sonuna az bir süre kala vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Yağmurun hangi bölgelerde etkili olacağı ve hava durumu tahminleri haberimizde detaylı olarak yer alıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 6 – 7 Ocak hava durumu tahmini!
Bu hafta sonu yağmur var mı? Araştırmaları, düşmekte olan sıcaklıklar nedeniyle gündeme geliyor ve araştırılıyor. Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar tarafından havanın durumu araştırılmaktadır. Arama motorlarında meteoroloji hava tahmini sorgulatılıyor. Yapılan tahminlere göre hafta sonu havalar nasıl olacak? Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 6 – 7 Ocak hava durumu tahmini!
BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 - 10 Ocak 2024 tarihleri için yapılan tahminler doğrultusunda;
Salı gününden itibaren, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla karşılaşmayı bekleyebiliriz. Bu soğuma etkisi özellikle kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı bölgelerinde belirgin olacak.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 3, 2024
???(4 - 10 Ocak 2024)
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UewtkvxxXn