Hafta sonu plan yapmakta olan birçok kişi tarafından hava durumu merak ediliyor bu nedenle Bu hafta sonu yağmur var mı? Sık sık araştırılıyor. 14 – 15 Ocak hava durumu nasıl olacak? Sorusunu merak edenler meteoroloji hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 14 – 15 Ocak hava durumu nasıl olacak? İşte Meteorolojinin tahminleri!

Bu hafta sonu yağmur var mı? Sorusu, 14 – 15 Ocak tarihleri arasında hava durumunun nasıl olacağını merak eden kişiler tarafından araştırılmakta. Meteorolojinin tahminlerini merak edenler Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorularına internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 14 – 15 Ocak hava durumu nasıl olacak? İşte Meteorolojinin tahminleri!

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Aşağıda yer almakta olan kısımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak sağlanan 14 – 15 Ocak hava durumu verileri yer almaktadır. Buna göre 14 – 15 Ocak tarihleri arasında hava durumunda bazı bölgelerde yağış görmek mümkün. 14 – 15 Ocak tarihleri hava durumu tahminleri ise şu şekilde.

14 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU