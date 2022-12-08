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Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 - 11 Aralık hava durumu!

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Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 - 11 Aralık hava durumu!

Aralık ayının gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Soruları merak ediliyor. Baraj doluluk oranlarını da etkilemesi nedeniyle birçok vatandaş, Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorularını araştırıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 - 11 Aralık hava durumu!

Yaz aylarını geride bırakmamızın ardından başlayan yağışların hafta sonu ülke genelinde etkili olup, olmayacağı merak ediliyor ve bu nedenle birçok kişi tarafından Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hafta sonu hava nasıl olacak? Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 - 11 Aralık hava durumu!

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Ülke genelinde bu hafta sonu etkisini gösterecek olan yağışlar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre ülke genelinde yer yer sağanak yağış görmek mümkündür.

10 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 - 11 Aralık hava durumu!

11 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 10 - 11 Aralık hava durumu!

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ülkenin batı kesimlerinde 10-11 Aralık tarihlerinde genellikle sağanak yağış etkisini gösterecektir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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