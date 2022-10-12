Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 15-16 Ekim hava durumu!

Yaz aylarının sona ermesi ile birlikte azalan hava sıcaklıkları sebebi ile birçok kişi bu hafta sonu yağmur var mı? Ve bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorularını merak ederek internet üzerinde araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte 15-16 Ekim hava durumu!

Bu hafta sonu yağmur var mı? Sorusu, özellikle yaz aylarının sona ermesi ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından gün içerisinde sık sık araştırılan konulardan bir tanesi. Konuya dair en çok araştırılan sorular ise Bu hafta sonu yağmur var mı? Ve Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Soruları oluyor. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan tahminler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte 15-16 Ekim hava durumu!

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte Türkiye genelinde yer yer yağışlar görmek mümkün. 15-16 Ekim için Meteoroloji genel müdürlüğünün sağladığı verilere göre yağışlı olma ihtimali bulunuyor. İlerleyen günlerde ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

15 EKİM CUMARTESİ YAĞMUR VAR MI?

Cumartesi günü için Türkiye genelinde birçok yerde yağış görmek mümkün. 15 Ekim Cumartesi günü için Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan hava durumu tahmini ise şu şekilde;

16 EKİM PAZAR YAĞMUR VAR MI?

Cumartesi günü başlayan yağışların pazar gününe kadar devam etmesi öngörülüyor. 16 Ekim Pazar günü için Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan hava durumu tahmini ise şu şekilde;