Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve bu hafta yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. 8-14 Kasım hava yağmurlu mu ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bugün yağmur yağacak mı? 8-14 Kasım hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-14 Kasım hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?

Kış aylarının gelmesiyle beraber hava durumu vatandaşlar tarafından sık sık gündeme geliyor. Bugün yağmur yağacak mı ve 8-14 Kasım hava yağmurlu mu sorularına yanıt aranıyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve bugün yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Bugün yağmur yağacak mı? 8-14 Kasım hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, ancak cumartesi gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

8-14 KASIM HAVA YAĞMURLU MU?