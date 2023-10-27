Bugün yağmur var mı ve 27 Ekim Salı günü sağanak yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Peki, 27 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Yağmur yağacak mı?

Bu hafta sonu yağmur var mı? 27 Ekim yağmur var mı, yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ekim ayına girilmesiyle birlikte, yağır oranlarında artış vardır. Bugün yağmur var mı ve 27 Ekim 2023 hava durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Bugün yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahminleri! Yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün hava durumu, önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.