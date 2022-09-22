Yaz aylarının bitişi ile sonbahar mevsimine geçiş yaptık. Vatandaşlar ise hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Son zamanlarda havanın sürekli olarak yağışlı ve serin olması nedeniyle vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? 24- 25 Eylül yağmurlu mu? İstanbul hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava durumu!

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Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu oluyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soru İstanbul hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusu oluyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? 24- 25 Eylül yağmurlu mu? İstanbul hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir hafta sonu hava durumu!

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinde yayınladığı tahmini hava durumlarına göre Türkiye genelinde hava sakin görünüyor. MGM'ye göre Türkiye genelinde hafta sonu yağmur gözükmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneli hafta sonu tahmini hava durumu grafiği aşağıdadır.

24 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

25 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

İSTANBUL İLİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

ANKARA İLİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ