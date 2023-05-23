Bu hafta sonu yağmur var mı? 2023 27-28 Mayıs Meteoroloji 15 günlük hava durumu: İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı?

Hafta sonu planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor ve Bu hafta sonu yağmur var mı? 15 günlük hava durumu nasıl? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. İstanbul'daki 5 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya yağmurlu bir havayla başlayan ve Lodos ile sarsılan vatandaşlar, hafta sonu hava durumunu merak ediyor.

Bu hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları artarken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,

Haftalık Hava Tahmini

27-28Mayıs 2023 Hava Durumu):