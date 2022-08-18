Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağmur yağışı ile birlikte birçok şehirde hayat durma noktasına geldi. Yağmur yağışının ardından birçok kişi hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorusunu merak etmeye başladı. Peki bu hafta sonu yağmur var mı? 20-21 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Hafta başında yurt genlinde etkisini gösteren yoğun yağmur yağışı, birçok şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple birçok şehir içi ve şehirler arası ulaşım seferi ertelendi veya iptal edildi. Yağan yoğun yağmur yağışının ardından birçok vatandaş hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Peki bu hafta sonu yağmur var mı? 20-21 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

20 ve 21 Ağustos tarihinde yağmur yağacak mı? Sorusu birçok vatandaş tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Meteoroloji genel müdürlüğünün yayınladığı verilere göre bu hafta sonu için bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Fakat tabloda yer alan hava durumları tahmini hava olaylarıdır. Güncellenen hava ölçümlerine göre tahminler farklılık gösterebilmektedir.

20 AĞUSTOS HAVA DURUMU

20 Ağustos Cumartesi günü için Meteoroloji genel müdürlüğünün yayınladığı tahminler aşağıdaki gibidir.

21 AĞUSTOS HAVA DURUMU

21 Ağustos Pazar günü için Meteoroloji genel müdürlüğünün yayınladığı tahminler aşağıdaki gibidir.