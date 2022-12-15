Bu hafta sonu yağmur var mı? 17- 18 Aralık yağmurlu mu? İstanbul hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava durumu!

Hafta sonu planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor ve bu hafta sonu yağmur var mı? 15 günlük hava durumu nasıl? Hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. Hafta sonu planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? 17- 18 Aralık yağmurlu mu? İstanbul hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava durumu!