Bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 15 günlük hava durumu: İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı?

Bu hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları artarken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da 26 Mart Cuma günü havanın yağmurlu, ve sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Mart Cumartesi günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 3 dereceyi gösterecek. 28 Mart Pazar günü için havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 5 dereceyi bulacak.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi

İstanbul'da 27 Mart 2022 Cumartesi günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 3 dereceyi gösterecek.

Pazar

İstanbul'da 28 Mart 2022 Pazar günü için havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 5 dereceyi bulacak.

Haberler.com - Gündem