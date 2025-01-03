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Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman?

Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman?
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Süper Lig heyecanı, futbolseverleri bu hafta sonu da ekran başına kilitleyecek. Peki, Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman oynanacak? Spor tutkunlarının merakla beklediği bu haftaki karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de alt sıraları ilgilendiren kritik mücadelelere sahne olacak.

Süper Lig 18. hafta maçları 3 Ocak Cuma günü başlayıp 5 Ocak Pazar günü sona erecek. Bu hafta sonu, ligde sıralamaları etkileyecek çok sayıda önemli maç futbolseverleri bekliyor. Taraftarlar, kendi takımlarının performansını merak ederken aynı zamanda Süper Lig 18. hafta maçlarının saatlerini de öğrenmek istiyor. Peki, Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig maçları ne zaman? Detaylar haberimizde...

BU HAFTA SONU MAÇ VAR MI?

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

Yarın:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman?

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor (Yeni Malatya)

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

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