Bugün hava yağmurlu mu ve 25-26 Kasım yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Hafta sonu 18-19 Kasım hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 25-26 Kasım hava durumu!

BU HAFTA SONU HAVA YAĞMURLU MU? Yağmur yağacak mı? 25-26 Kasım hava durumu!

Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. etkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti. Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı! Hafta sonu (18-19 Kasım) hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

MARMARA BÖLGESİNE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.