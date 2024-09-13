Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta?

Kpss Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak ve KPSS sınavı saat kaçta başlayacağı gündeme geliyor. KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta sonu, Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim adayları, 15 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak olan sınava girecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak. Engelli adaylar için ek süre kullanımı uygun görüldüğünde, bu süreye 30 dakika daha ilave edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, KPSS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak temin edebilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra, sınava girecekleri yer bilgilerini ve sınav belgelerini kolayca indirebilirler.

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