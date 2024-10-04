Bu hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı araştırılıyor. Geride kalan 7 haftanın ardından Galatasaray liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve yarışını sürdürüyor. Haftanın açılış maçında Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü ise futbolseverleri dört kritik mücadele bekliyor. Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 8. haftasında oynanacak karşılaşmalar netleşti. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu hafta bay geçerek dinlenme fırsatı bulacak. Haftanın programı ise futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

4 EKİM CUMA

20:00 / Çaykur Rizespor - Antalyaspor

5 EKİM CUMARTESİ

13:30 / Kasımpaşa - Bodrum FK

16:00 / Göztepe - Sivasspor

19:00 / Başakşehir - Kayserispor

19:00 / Hatayspor - Trabzonspor

6 EKİM PAZAR