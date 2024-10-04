Bu hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı!
Bu hafta sonu hangi maçlar var ve Trendyol Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun fikstürü nedeniyle taraftarlar maç programını yakından takip ediyor. Peki, bu hafta sonu hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı araştırılıyor. Geride kalan 7 haftanın ardından Galatasaray liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve yarışını sürdürüyor. Haftanın açılış maçında Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü ise futbolseverleri dört kritik mücadele bekliyor. Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…
BU HAFTA SONU HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 8. haftasında oynanacak karşılaşmalar netleşti. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu hafta bay geçerek dinlenme fırsatı bulacak. Haftanın programı ise futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
4 EKİM CUMA
- 20:00 / Çaykur Rizespor - Antalyaspor
5 EKİM CUMARTESİ
- 13:30 / Kasımpaşa - Bodrum FK
- 16:00 / Göztepe - Sivasspor
- 19:00 / Başakşehir - Kayserispor
- 19:00 / Hatayspor - Trabzonspor
6 EKİM PAZAR
- 13:30 / Konyaspor - Eyüpspor
- 16:00 / Adana Demirspor - Samsunspor
- 19:00 / Galatasaray - Alanyaspor
- 19:00 / Gaziantep FK - Beşiktaş