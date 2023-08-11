Bu hafta sonu dünyaya 80 meteor düşecek! Perseid Meteor Yağmuru'nu Türkiye'den de izleyebileceksiniz

Perseid Meteor Yağmuru, her yıl Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında gökyüzünde izlenebilen bir meteor yağmuru fenomenidir. Bu olay, Perseus takımyıldızının yakınından geçen Perseid meteorlarının dünya atmosferine girmesi sonucu meydana gelir. Ülkemizde de rahatlıkla gözlemleyebileceğiniz bu görsel şöleni kesinlikle kaçırmamanızı öneririz! Haberimizde, meteor yağmurunu nasıl ve nereden izleyebileceğinizi ayrıntılarıyla açıkladık.

Perseid Meteor Yağmuru'nun kökeni, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı (Comet Swift-Tuttle) olarak adlandırılan bir kuyruklu yıldıza dayanmaktadır. Bu kuyruklu yıldız, güneşin etrafında yaklaşık 133 yılda bir tam bir döngü gerçekleştirir. Bu yıl da bu döngü tamamlanacak ve bu olay Türkiye'nin birçok şehrinde gözlemlenebilecek.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK ŞEHRİNDEN METEOR YAĞMURU İZLENEBİLECEK

Her 133 yılda bir tam tur dönen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı ardından bırakacağı parçalarla dünyaya çarpacak. Ortalama 100 meteorun düşmesi beklenen olay Türkiye'nin birçok şehrinde izlenebilecek. Perseid Meteor Yağmurunun bu döngüsü sırasında kuyruklu yıldız, yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkları dünya atmosferine girecek ve burada yavaş yavaş parçalanarak yok olacak. Geriye ise müthiş bir görsel şölen kalacak. Bu olay, meteor olarak adlandırılır ve gökyüzünde yıldız kayması olarak da bilinir.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜNEBİLECEK

Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzünde çıplak gözle rahatlıkla görülebilen parlak meteor izlerini ortaya çıkarır. Karanlık bir gece gökyüzünde, bu meteorlar genellikle kolayca fark edilirler. Her yıl Temmuz sonu ile Ağustos başı arası, bu meteor yağmurunun en iyi izlenebileceği dönemi oluşturur. Bu dönemde geceler daha uzundur ve gözlem şansı artar. Perseid Meteor Yağmuru, gözlemciler arasında son derece popüler bir olaydır. İyi bir gözlem noktası seçmek ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda gözlem yapmak, bu gökyüzü olayını izlerken görsel bir şölenin keyfini sürmenizi sağlayabilir.

İŞTE METEOR YAĞMURLARINI İZLEMEK İÇİN EN İYİ YERLER

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı veya meteor yağmuru, 12-13 Ağustos'ta izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Perseid Meteor Yağmuru'nun en iyi izlenebileceği yerler, gökyüzünün en az ışık kirliliği olan bölgelerdir. Işık kirliliği azaldıkça meteorların parlaklığı ve sayısı daha iyi gözlemlenebilir. İdeal izleme koşulları sağlamak için aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olacaktır:

İstanbul'dan Perseid Meteor Yağmurunu izlemek isteyenler havanın ışık ve toz anlamında kirli olmayacağı bölgeleri tercih etmelidirler. Aynı zamanda tercih edilecek bölgelerin yükseklerde olması da avantajlı olacaktır.Şehir merkezlerindeki ışık kirliliği daha fazla olduğundan, kırsal alanlar veya dağlık bölgeler daha iyi izleme yerleri olabilir. Uzak yerleşim yerlerinde, gökyüzündeki meteor izlerini daha net gözlemleme şansınız olacaktır.