Bu hafta sonu derbi mi var? Hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçı var mı? FB GS maçı bu hafta sonu mu?

Fenerbahçe Galatasaray derbileri Süper Lig sezonunda en çok merak edilen maçlar arasında yer alıyor. Bu sezonki derbi maçına günler kala futbolseverler Bu hafta sonu derbi mi var? Hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçı var mı? GS FB maçı bu hafta sonu mu? Merak ettiler. Peki, FB GS derbisi bu hafta sonu mu, ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray maçı hafta sonu mu, ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbileri Süper Lig sezonunda en çok merak edilen maçlar arasında yer alıyor. Bu sezonki derbi maçına günler kala futbolseverler Bu hafta sonu derbi mi var? Hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçı var mı? GS FB maçı bu hafta sonu mu? Merak ettiler. Peki, FB GS derbisi bu hafta sonu mu, ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI BU HAFTA SONU MU?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu hafta sonu oynanacak. 8 Ocak Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı Bein Sports kanalında canlı olarak yayınlanacak.