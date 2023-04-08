Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ilgiyle takip ediliyor. Her hafta birbirinden başarılı sanatçıları konuk olan programın bu haftaki konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 8 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuk kim var?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programının konukları merak ediliyor. Büyük ilgiyle takip edilen program her hafta izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Merak edilenler arasında ise bu haftaki konuklar yer alıyor. Peki, Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 8 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuk kim var?

BU HAFTA ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Kanal D programı olan Şarkılar Bizi Söyler'in Cumartesi günü olan yayınına katılacak olan konuklar şöyle;