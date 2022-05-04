Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Bu hafta Sadakatsiz var mı, yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizinin yeni bölümü yok mu, neden yok?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz her Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

Fakat dizinin yeni bölümü bu hafta yani bu akşam olmayacak. Dizinin haftaya 11 Mayıs tarihinde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Sadakatsiz bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin bayram haftası dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Kanal D yayın akışında Sadakatsiz yer almadı.

4 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20: 00 - Bizum Hoca

00:10 - Sadakatsiz (Tekrar)

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Nisan Çarşamba yayınlanan 57. yeni bölümde Derin'in Ali ve Asya'yı öldürme ihtimali ortalığı karıştırdı!

Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Haberler.com - Gündem