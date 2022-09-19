Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman?

Bu hafta maç yok mu? Bu haftanın lig fikstürünü açan futbolseverler Süper Lig'in 8. hafta maçlarının ne zaman olacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Büyük rekabete sahne olan Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yer almasından dolayı sporseverlerin en çok merak ettiği konu 8. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı oldu. Peki, Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman? Derbi ne zaman?