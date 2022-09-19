Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman?
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Bu hafta maç yok mu? Bu haftanın lig fikstürünü açan futbolseverler Süper Lig'in 8. hafta maçlarının ne zaman olacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Büyük rekabete sahne olan Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yer almasından dolayı sporseverlerin en çok merak ettiği konu 8. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı oldu. Peki, Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman? Derbi ne zaman?
7 hafta geride kalan rekabet 8. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle devam ediyor. 8. hafta maçlarına sporseverlerin yoğun ilgisi devam ederken, fikstürde bu hafta maçların olmaması dikkatlerden kaçmadı. Derbinin de 8. haftada yer almasının ardından futbolseverler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Kullanıcılar 8. hafta maçlarıyla ilgili internette en çok Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman? Derbi ne zaman? sorularını internette aratıyor. İşte Süper Lig maçlarının tarihleri!
UEFA Uluslar Ligi nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 8. hafta 1 Ekim Cumartesi günü Saat 14:30'da oynanacak olan Kasımpaşa - Gaziantep FK maçıyla kaldığı yerden devam edecek.
8. Hafta Süper Lig Maçları
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Kasımpaşa - Gaziantep FK
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Ankaragücü - Medipol Başakşehir
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Trabzonspor
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Adana Demirspor - Galatasaray
- 2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Alanyaspor - Giresunspor
- 2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor
- 2 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Konyaspor - Ümraniyespor
- 2 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe
- 3 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor
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