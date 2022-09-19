Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman?

Gündem Haberleri

Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman?

Bu hafta maç yok mu? Bu haftanın lig fikstürünü açan futbolseverler Süper Lig'in 8. hafta maçlarının ne zaman olacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Büyük rekabete sahne olan Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yer almasından dolayı sporseverlerin en çok merak ettiği konu 8. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı oldu. Peki, Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman? Derbi ne zaman?

7 hafta geride kalan rekabet 8. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle devam ediyor. 8. hafta maçlarına sporseverlerin yoğun ilgisi devam ederken, fikstürde bu hafta maçların olmaması dikkatlerden kaçmadı. Derbinin de 8. haftada yer almasının ardından futbolseverler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Kullanıcılar 8. hafta maçlarıyla ilgili internette en çok Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman? Derbi ne zaman? sorularını internette aratıyor. İşte Süper Lig maçlarının tarihleri!

Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçlarına, UEFA Uluslar Ligi grup maçları nedeniyle 1 haftalık ara verildi. Milli takımımızın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından tüm ligler kaldığı yerden devam edecek.

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 8. hafta 1 Ekim Cumartesi günü Saat 14:30'da oynanacak olan Kasımpaşa - Gaziantep FK maçıyla kaldığı yerden devam edecek.

Bu hafta maç yok mu? Süper Lig maçları ne zaman?

8. Hafta Süper Lig Maçları

  • 1 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Kasımpaşa - Gaziantep FK
  • 1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Ankaragücü - Medipol Başakşehir
  • 1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Trabzonspor
  • 1 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Adana Demirspor - Galatasaray
  • 2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Alanyaspor - Giresunspor
  • 2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor
  • 2 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Konyaspor - Ümraniyespor
  • 2 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe
  • 3 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor
    Fraport Tav Antalyaspor (BAY)

8. haftanın en çok merak edilen maçı ise Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title