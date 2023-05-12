Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?
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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken hafta sonu maç takviminde maç olmadığını gören sporseverler Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği bu hafta sonu, maçların olup olmayacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?
BU HAFTA MAÇ YOK MU?
Süper Lig'de Cumhurbaşkanlığı Seçim haftasında Süper Lig maçı yapılmayacak. Haftanın maçları hafta içi günlerde yapılacak.
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