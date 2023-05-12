Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken hafta sonu maç takviminde maç olmadığını gören sporseverler Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?