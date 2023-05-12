Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?

Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?

Gündem Haberleri

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken hafta sonu maç takviminde maç olmadığını gören sporseverler Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği bu hafta sonu, maçların olup olmayacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?

BU HAFTA MAÇ YOK MU?

Süper Lig'de Cumhurbaşkanlığı Seçim haftasında Süper Lig maçı yapılmayacak. Haftanın maçları hafta içi günlerde yapılacak.

Bu hafta maç yok mu? Cumartesi Pazar seçim haftası Süper Lig maçı yok mu?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title