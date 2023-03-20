A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Gelişme sonrası Bu hafta maç yok mu? Bu hafta süper ligde maç yok mu merak edildi.

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Peki, Bu hafta maç yok mu? Bu hafta süper ligde maç yok mu?

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunu belirledi. Süper Lig'de bu sezon performanslarıyla göz dolduran Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir ilk kez milli davet aldı.

BU HAFTA MİLLİ MaÇ YOK MU?

Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.