Bu hafta M. Başakşehir'in maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 23. hafta Medipol Başakşehir'in maçı neden yok, bay mı geçti?

Süper Lig 23. haftası devam ederken, Medipol Başakşehir bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Medipol Başakşehir maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 23. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı yok. Medipol Başakşehir TFF fikstürüne göre 23. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 19 yapılmasından sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 9 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Medipol Başakşehir'in 23. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 19 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.