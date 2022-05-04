Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizinin yeni bölümü yok mu, neden yok?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman her Çarşamba saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Fakat dizinin yeni bölümü bu hafta yani bu akşam olmayacak. Dizinin haftaya 11 Mayıs tarihinde yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Kuruluş Osman bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin bayram haftası dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. ATV yayın akışında Kuruluş Osman yer almadı.

4 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20: 00 - Assassin's Creed TV'de ilk - Yabancı Sinema

22:20 - Cennetin Krallığı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!"

Osman Bey Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses kendisini sorguluyor

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius'un maskesi düşüyor

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

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