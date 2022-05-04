Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizinin yeni bölümü yok mu, neden yok?
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4 Mayıs ATV yayın akışında Kuruluş Osman yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizinin yeni bölümü yok mu, neden yok? merak etti. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu neden yok? Kuruluş Osman bugün olmayacak mı? Kuruluş Osman ara mı verdi, yeni bölüm haftaya mı? İşte ayrıntılar...
Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizinin yeni bölümü yok mu, neden yok?
Kuruluş Osman her Çarşamba saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Fakat dizinin yeni bölümü bu hafta yani bu akşam olmayacak. Dizinin haftaya 11 Mayıs tarihinde yayınlanması bekleniyor.
Kuruluş Osman bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin bayram haftası dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. ATV yayın akışında Kuruluş Osman yer almadı.
- 19:00 - ATV Ana Haber
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- 22:20 - Cennetin Krallığı
"Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!"
Osman Bey Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor
Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?
Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar
İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.
Tekfur Kosses kendisini sorguluyor
Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?
Usta Arius'un maskesi düşüyor
Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?