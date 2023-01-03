ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta var mı merak ediliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle bazı diziler yayınlanmazken Kuruluş Osman izleyicileri, Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu? Bu hafta Kuruluş Osman yeni bölümü olacak mı? Kuruluş Osman bu hafta ara mı verecek? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman Çarşamba günü var mı? Kuruluş Osman 4 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümü var mı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu? Bu hafta Kuruluş Osman yeni bölümü olacak mı? Kuruluş Osman bu hafta ara mı verecek?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BU HAFTA KURULUŞ OSMAN VAR MI, YOK MU?

Kuruluş Osman bu hafta 4 Ocak 2023 tarihinde yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yani bu hafta Kuruluş Osman'ın yeni bölümü olacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!"

Kuruluş Osman 111. Bölüm 2. Fragmanı Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de!"

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bala Hatun zindana düşüyor!

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

Osman Bey, Bala Hatun'u Edebalı'yı kurtarmak için harekete geçiyor!

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır. Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

Söğüt yok olma tehlikesi altında

Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar. Zehrin panzehiri bulunmazsa bütün şehir yok olacaktır. Hastalığın çaresini bulabilecekler midir?